Более 15 тысяч человек пропали без вести на войне в Украине

11:31 25 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Холлидея.



По словам директора комиссии, цифра 15 тысяч консервативна, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинской власти, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.



Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами, даже после прекращения боевых действий.



Холлидей заявил, что неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в россии, разведены со своими семьями или умерли и похоронены в импровизированных могилах. Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Мэтью Холлидей заявил, что во время войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Холлидея.По словам директора комиссии, цифра 15 тысяч консервативна, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинской власти, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами, даже после прекращения боевых действий.Холлидей заявил, что неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в россии, разведены со своими семьями или умерли и похоронены в импровизированных могилах.

“Сейчас главное – принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", – отметил Холлидей.

Известно, что Международная комиссия по пропавшим без вести создана после балканских войн 1990-х годов, организация базируется в Гааге.



А в июле этого года комиссия открыла офис в Киеве, чтобы помочь Украине документировать и разыскивать пропавших без вести.