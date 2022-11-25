Более 15 тысяч человек пропали без вести на войне в Украине

Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Мэтью Холлидей заявил, что во время войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Холлидея.
По словам директора комиссии, цифра 15 тысяч консервативна, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинской власти, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.
Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами, даже после прекращения боевых действий.
Холлидей заявил, что неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в россии, разведены со своими семьями или умерли и похоронены в импровизированных могилах.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Холлидея.
По словам директора комиссии, цифра 15 тысяч консервативна, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинской власти, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.
Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами, даже после прекращения боевых действий.
Холлидей заявил, что неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в россии, разведены со своими семьями или умерли и похоронены в импровизированных могилах.
Известно, что Международная комиссия по пропавшим без вести создана после балканских войн 1990-х годов, организация базируется в Гааге.
А в июле этого года комиссия открыла офис в Киеве, чтобы помочь Украине документировать и разыскивать пропавших без вести.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии