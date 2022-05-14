Боевые действия флота РФ вызвали массовую гибель дельфинов в Черном море

10:16 14 мая Киев, Украина

О том, что война несет смерть и разрушение людям, известно. Но страдают и гибнут все жители планеты: птицы, животные и рыбы. Как пишет NBC News, загрязнение Черного моря в результате нападения России на Украину может иметь долгосрочные последствия для экосистем в регионе. Уже сейчас специалисты отмечают массовую гибель в море дельфинов и некоторых видов рыб.

"С февраля к турецкому побережью выбросило более 100 дельфинов", - отметил Угур Озсандыкчи, ведущий исследователь морской жизни Синопского университета.

По его предположениям, основной причиной массовой гибели населяющих море существ, вероятно, является шумовое загрязнение от военных кораблей на севере.

"Низкочастотные гидролокаторы военных кораблей и подводных лодок напрямую мешают эхолокации дельфинов. Не умея ориентироваться, дельфины не могут идентифицировать добычу и поэтому могут голодать. Они также могут запутаться и запаниковать, случайно заплывая на скалы или на берег", - пояснил он.

По мнению Озсандыкчи, полное расследование причин и масштабов недавней гибели дельфинов может занять месяцы или годы, поскольку большая часть береговой линии недоступна для исследователей из-за войны.

Такое положение вещей, отмечают специалисты, может создать кризис в биоразнообразии региона.

"Шумовое загрязнение также влияет на многие популяции рыб, заставляя их далеко мигрировать. Это нарушает местную экосистему, как и внезапная гибель дельфинов, находящихся на вершине пищевой цепи Черного моря. Их смерть может угрожать целым субпопуляциям, и может пройти много лет, прежде чем их популяция обновится", - предупредил специалист.

По данным Военно-морского института США (USNI), в начале вторжения России в Украину в бухту оккупированного Севастополя были перемещены два загона для боевых дельфинов.