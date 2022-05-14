Боевые действия флота РФ вызвали массовую гибель дельфинов в Черном море

О том, что война несет смерть и разрушение людям, известно. Но страдают и гибнут все жители планеты: птицы, животные и рыбы. Как пишет NBC News, загрязнение Черного моря в результате нападения России на Украину может иметь долгосрочные последствия для экосистем в регионе. Уже сейчас специалисты отмечают массовую гибель в море дельфинов и некоторых видов рыб.
По его предположениям, основной причиной массовой гибели населяющих море существ, вероятно, является шумовое загрязнение от военных кораблей на севере.
По мнению Озсандыкчи, полное расследование причин и масштабов недавней гибели дельфинов может занять месяцы или годы, поскольку большая часть береговой линии недоступна для исследователей из-за войны.
Такое положение вещей, отмечают специалисты, может создать кризис в биоразнообразии региона.
По данным Военно-морского института США (USNI), в начале вторжения России в Украину в бухту оккупированного Севастополя были перемещены два загона для боевых дельфинов.
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