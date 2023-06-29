Боевнику "ДНР" назначены 8 лет тюрьмы за попытку присоединиться к "Азову"

Благодаря доказательной базе, собранной Службой безопасности Украины (СБУ), еще один боевик из террористической организации "ДНР" был привлечен к ответственности.
До 2018 года он активно участвовал в боевых действиях против украинских вооруженных сил, но позднее уехал в россию. Вернувшись в Украину, он надеялся скрыть свое прошлое, присоединившись к подразделению бригады специального назначения "Азов".
Однако военные контрразведчики СБУ своевременно выявили злоумышленника и задержали его при попытке пройти отбор в "Азов".
Благодаря сотрудничеству со следствием, суд приговорил его к 8 годам тюремного заключения.
Согласно расследованию, осужденный является жителем Донецкой области, который присоединился к "народной милиции ДНР" под контролем россии еще в 2015 году.
Он был назначен гранатометчиком в одном из подразделений этой псевдоорганизации и участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции (АТО) в Дебальцево.
Кроме того, злоумышленник выполнял указания своих руководителей по строительству вражеских фортификационных сооружений на временно оккупированной территории.
Суд на основании собранных следователями СБУ доказательств признал его виновным по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины, относящейся к участию в террористической группе или террористической организации.
Расследование проводили сотрудники СБУ под руководством Офиса Генерального прокурора.
До 2018 года он активно участвовал в боевых действиях против украинских вооруженных сил, но позднее уехал в россию. Вернувшись в Украину, он надеялся скрыть свое прошлое, присоединившись к подразделению бригады специального назначения "Азов".
Однако военные контрразведчики СБУ своевременно выявили злоумышленника и задержали его при попытке пройти отбор в "Азов".
Благодаря сотрудничеству со следствием, суд приговорил его к 8 годам тюремного заключения.
Согласно расследованию, осужденный является жителем Донецкой области, который присоединился к "народной милиции ДНР" под контролем россии еще в 2015 году.
Он был назначен гранатометчиком в одном из подразделений этой псевдоорганизации и участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции (АТО) в Дебальцево.
Кроме того, злоумышленник выполнял указания своих руководителей по строительству вражеских фортификационных сооружений на временно оккупированной территории.
Суд на основании собранных следователями СБУ доказательств признал его виновным по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины, относящейся к участию в террористической группе или террористической организации.
Расследование проводили сотрудники СБУ под руководством Офиса Генерального прокурора.
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