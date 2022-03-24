Боевики РФ обстреляли позиции ВСУ, поврежден автомобиль наблюдательной группы

12:30 25 июня Киев, Украина

24 июня машина наблюдательной группы Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) подверглась обстрелу со стороны боевиков РФ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Украинская сторона СЦКК заявляет, что вооруженные формирования РФ продолжают нарушать принятые 27 июля 2020 года соглашения о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

"Утром 24 июня российские наемники прибегли к интенсивным обстрелам позиций ВС Украины с применением запрещенного вооружения. Около 10:00 наемники совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи Новотошковского из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. В общей сложности были выпущены 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы "Новотошковское" Украинской стороны СЦКК, что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ. Никто из украинских воинов не пострадал.



Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного комитета Красного Креста, которые проходили зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район.



Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что несмотря на запрет применения минометов калибра 82 мм, в соответствии с п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, российско-оккупационные войска продолжают применять запрещенное оружие, которое несет прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины.



Развернутая Украинской стороной СЦКК сеть наблюдения позволяет обеспечить эффективный контроль, координацию режима прекращения огня и быстрое реагирование на любые попытки нарушений со стороны вооруженных формирований РФ. Именно эффективный контроль ситуации, своевременное выявление нарушений и информирование о них СММ ОБСЕ заставляют российско-оккупационные войска искать пути противодействия указанным мерам контроля, говорится в сообщении.