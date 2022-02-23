Боевики признались, что сами обстреливали мирных жителей и Луганскую ТЭС

18:44 22 Февраль Киев, Украина





На обнародованных записях боевики признают, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население, обсуждают накопление войск РФ, в том числе с привлечением чеченцев "полка Кадырова", рассказывают, что сами же боевики попали «в будку в России» (позже ФСБ назвала это «обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области») и удивляются тому, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы.



Также, согласно записям, боевики подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую Теплоэлектростанцию (ТЭС). Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) , в ходе контрразведывательной работы получили разговоры сепаратистов так называемых Л/ДНР.На обнародованных записях боевики признают, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население, обсуждают накопление войск РФ, в том числе с привлечением чеченцев "полка Кадырова", рассказывают, что сами же боевики попали «в будку в России» (позже ФСБ назвала это «обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области») и удивляются тому, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы.Также, согласно записям, боевики подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую Теплоэлектростанцию (ТЭС).

В сообщении отмечается, что материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.