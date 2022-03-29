Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки

14:59 01 июля Киев, Украина

Оккупационные войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, применив тяжелое вооружение, под обстрел попал частный сектор.
 
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностям 122-миллиметровые артиллерийские системы и минометы калибра 120 мм. Из-за обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром.
Мины и снаряды повредили близлежащие домохозяйства. Никто из мирных жителей не пострадал.
Об обстрелах украинская сторона Общего центра по контролю и координации за прекращением огня проинформировала СММ ОБСЕ.