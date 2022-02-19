Боевики обстреляли Станицу Луганскую, снаряд попал в детский сад

10:53 17 Февраль Киев, Украина

В результате обстрела пророссийскими боевиками Станицы Луганской снаряд попал в здание детского сада, также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие ООС оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Об этом сообщили сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).

Обстрел начался в 9 часов утра. Снаряд, как отмечают, попал прямо в здание детского сада.

Трое сотрудников получили контузии, сейчас они находятся в больнице в шоковом состоянии. Среди детей раненых и травмированных нет, потому что снаряд попал в музыкальный зал, где не проходили занятия.

Для подтверждения того, что обстрелы действительно были в Станице Луганской, вот фотографии этой же комнаты с группы самого детского сада.

Накануне в штабе ООС сообщили о том, что боевики обстреляли из минометов Станицу Луганскую и Новозвановку, а всего за прошедшие сутки зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.С начала 17 февраля было зафиксировано уже 2 нарушения с применением запрещенного вооружения.

"Военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заверили в ООС.