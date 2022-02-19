Боевики обстреляли Станицу Луганскую, снаряд попал в детский сад

В результате обстрела пророссийскими боевиками Станицы Луганской снаряд попал в здание детского сада, также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие ООС оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.
Об этом сообщили сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).
Обстрел начался в 9 часов утра. Снаряд, как отмечают, попал прямо в здание детского сада.
Трое сотрудников получили контузии, сейчас они находятся в больнице в шоковом состоянии. Среди детей раненых и травмированных нет, потому что снаряд попал в музыкальный зал, где не проходили занятия.
Фото обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и "ЛДНР", уверяя, что детский сад находится в “ЛНР” и его обстреляли ВСУ.
Для подтверждения того, что обстрелы действительно были в Станице Луганской, вот фотографии этой же комнаты с группы самого детского сада.
Накануне в штабе ООС сообщили о том, что боевики обстреляли из минометов Станицу Луганскую и Новозвановку, а всего за прошедшие сутки зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.С начала 17 февраля было зафиксировано уже 2 нарушения с применением запрещенного вооружения.
Напомним, что в прошлом году летом от обстрела погиб житель села Новоселовка Друга в Донецкой области. Обстреливали террористы и город Красногоровка, где один из снарядов попал в многоквартирный дом, а также Марьинку, где снаряд попал в больницу, в которой находились 45 больных ковидом и пневмонией.
Всего за шесть месяцев прошлого года на Донбассе получили ранения и погибли 62 человека.
Всего за шесть месяцев прошлого года на Донбассе получили ранения и погибли 62 человека.
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