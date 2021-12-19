Боевики на Донбассе перебрасывают тяжелую технику и снайперов на передовую - разведка

"Со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, которые не вовлечены в выполнение боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ", - отметили в минобороны Украины.