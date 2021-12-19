Боевики на Донбассе перебрасывают тяжелую технику и снайперов на передовую - разведка

Подконтрольные России боевики на Донбассе увеличивают количество артиллерийских установок, танков и боевых машин пехоты вблизи линии столкновения. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает пресс-служба минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.
В минобороны указывают, что это происходит с нарушением минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Также сообщается, что боевики увеличили количество "снайперских пар" на передовых позициях, которые готовы наносить потери личному составу Объединенных сил, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать ответный огонь.
В минобороны указывают, что это происходит с нарушением минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Также сообщается, что боевики увеличили количество "снайперских пар" на передовых позициях, которые готовы наносить потери личному составу Объединенных сил, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать ответный огонь.
Военная активность РФ недалеко от границ с Украиной
Напомним, 3 декабря американское издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия разрабатывает план наступления на Украину на нескольких фронтах уже в следующем году. В частности, планы Москвы "предусматривают широкое перемещение в сто батальонных тактических групп с примерно 175 тысячами человек, а также бронетехники и артиллерии", - сказал представитель администрации США на условиях анонимности.
О данных американской разведки, по которым РФ может задействовать до 175 тысяч военных для вторжения в Украину, сообщило также агентство AP в субботу, 4 декабря. По этой информации, примерно половина этого количества военных уже находится вблизи границы с Украиной, а вероятное наступление возможно уже в начале 2022 года.
Напомним, 3 декабря американское издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия разрабатывает план наступления на Украину на нескольких фронтах уже в следующем году. В частности, планы Москвы "предусматривают широкое перемещение в сто батальонных тактических групп с примерно 175 тысячами человек, а также бронетехники и артиллерии", - сказал представитель администрации США на условиях анонимности.
О данных американской разведки, по которым РФ может задействовать до 175 тысяч военных для вторжения в Украину, сообщило также агентство AP в субботу, 4 декабря. По этой информации, примерно половина этого количества военных уже находится вблизи границы с Украиной, а вероятное наступление возможно уже в начале 2022 года.
На 7 декабря запланирован виртуальный саммит Байдена и российского президента Владимира Путина, во время которого, в частности, речь пойдет об Украине. В НАТО и ЕС неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием войск на границе с Украиной и призывают Россию к дипломатии. В Москве же отрицают информацию о подготовке вероятного нападения и уверяют, что не заинтересованы ни в каких конфликтах.
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