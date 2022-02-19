Боевики на Донбассе объявили об эвакуации людей в Россию

18:09 18 Февраль Киев, Украина

Главы боевиков так называемых ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Россию.



Сначала об эвакуации заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, а впоследствии об этом же сообщил председатель боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник. Оба объясняют свои действия тем, что Вооруженные силы Украины якобы готовы к "силовому захвату Донбасса".



Главарь "ДНР" заявил, что для эвакуированных организовали места в Ростовской области России, а в первую очередь поехать следует женщинам, детям и пожилым людям.



Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют наступления на Донбассе и будут разрешать конфликт политико-дипломатическим путем. Глава Минобороны Алексей Резников 18 февраля в очередной раз напомнил об этом.

"Украина усиливает свою оборону. Но у нас нет намерения совершать какие-либо силовые действия по ОРДЛО. Мы не отступим с политико-дипломатического пути, потому что там наши граждане и мы не будем подвергать их опасности. Обращаюсь к жителям Донбасса. Люди, не бойтесь! Не Украина – ваш враг, а те, кто якобы прячется за вашими стенами. Не верьте слухам об украинском наступлении”, - сказал Резников.

Эксперты и ряд СМИ предполагают что, после объявления эвакуации, вооруженные формирования продолжат предпринимать шаги для эскалации ситуации, например, обстреляют автобусную колону с беженцами и обвинят в этом ВСУ . Конечно, обстрел будет заснят российскими пропагандистами для их внутренней аудитории, чтобы вызвать волну "народного гнева". Таким образом Москва получит повод для официального ввода российских войск на Донбасс и начала широкомасштабной войны РФ против Украины.

Мнение экспертов разделяет и Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный. В своем обращение к жителям ОРДЛО он заявил, что боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

Главнокомандующий просит не верить лжи оккупантов, поскольку те используют людей для эскалации ситуации в целях очередного кровопролития.

"Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии мы даже не рассматриваем. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический", - сказал Залужный.

Он подчеркнул, что любой ущерб, который могут причинить людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией. Украинская сторона уже информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

Напомним, что со вчерашнего дня на Донбассе боевики обстреливают населенные пункты. В штабе Операции объединенных сил за минувшие сутки зафиксировали 60 нарушений режима прекращения огня, а с утра 18 февраля – уже 45 нарушений.