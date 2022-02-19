Боевики на Донбассе объявили об эвакуации людей в Россию

Главы боевиков так называемых ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Россию.
Сначала об эвакуации заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, а впоследствии об этом же сообщил председатель боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник. Оба объясняют свои действия тем, что Вооруженные силы Украины якобы готовы к "силовому захвату Донбасса".
Главарь "ДНР" заявил, что для эвакуированных организовали места в Ростовской области России, а в первую очередь поехать следует женщинам, детям и пожилым людям.
Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют наступления на Донбассе и будут разрешать конфликт политико-дипломатическим путем. Глава Минобороны Алексей Резников 18 февраля в очередной раз напомнил об этом.
Сначала об эвакуации заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, а впоследствии об этом же сообщил председатель боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник. Оба объясняют свои действия тем, что Вооруженные силы Украины якобы готовы к "силовому захвату Донбасса".
Главарь "ДНР" заявил, что для эвакуированных организовали места в Ростовской области России, а в первую очередь поехать следует женщинам, детям и пожилым людям.
Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют наступления на Донбассе и будут разрешать конфликт политико-дипломатическим путем. Глава Минобороны Алексей Резников 18 февраля в очередной раз напомнил об этом.
Эксперты и ряд СМИ предполагают что, после объявления эвакуации, вооруженные формирования продолжат предпринимать шаги для эскалации ситуации, например, обстреляют автобусную колону с беженцами и обвинят в этом ВСУ. Конечно, обстрел будет заснят российскими пропагандистами для их внутренней аудитории, чтобы вызвать волну "народного гнева". Таким образом Москва получит повод для официального ввода российских войск на Донбасс и начала широкомасштабной войны РФ против Украины.
Мнение экспертов разделяет и Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный. В своем обращение к жителям ОРДЛО он заявил, что боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.
Главнокомандующий просит не верить лжи оккупантов, поскольку те используют людей для эскалации ситуации в целях очередного кровопролития.
Он подчеркнул, что любой ущерб, который могут причинить людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией. Украинская сторона уже информирует международные организации о подготовке таких провокаций.
Напомним, что со вчерашнего дня на Донбассе боевики обстреливают населенные пункты. В штабе Операции объединенных сил за минувшие сутки зафиксировали 60 нарушений режима прекращения огня, а с утра 18 февраля – уже 45 нарушений.
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