Боец Маси Найем рассказал, как был ранен

"Мы были на выполнении задачи. Там, где не должно быть мин – мы проверили по минным полям. Мы уже приехали на место, и так случилось, что машина взорвалась на нескольких минах.



Единственный человек, который был не в машине, рассказывает, что наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров, мотор отбросило на 15 метров.



Такая сила взрыва была, что один из наших сразу погиб, мой друг Сашка еще в коме. И только я пришел в себя.



Помню, это был взрыв. Я сразу схватился за лицо, и было много крови. Ребята подбежали и кричали, живы ли мы. И я кричал: да, помогите выйти. И я пытался сам открыть дверь. Потом они уже помогли. И я вылез.



Помню, что искали автомобиль эвакуации, что положили меня на заднее сиденье. И все. Дальше помню только отрывками, что меня перекладывали с кровати на кровать.



И помню, как в какой-то момент был брат , была Татьяна Петровна Губа. Она взяла за руку и сказала: я рядом, не переживай. Все. Это то, что я помню до операции" - рассказал Маси.