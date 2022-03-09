Блокада Мариуполя: от обезвоживания умерла 6-летняя девочка

15:00 08 Март Киев, Украина

Из-за блокады Мариуполя российскими оккупантами скончался 6-летний ребенок. Причина смерти – обезвоживание, сообщил городской голова Вадим Бойченко.



Это 6-летняя девочка Таня. Ее тело извлекли из-под завалов. Мать девочки тоже погибла. Последние минуты своей жизни девочка была в одиночестве, обессилена и страдала от обезвоживания.





Бойченко призвал закрыть небо над Украиной, ведь для этого есть соответствующие силы. Оккупанты цинично лишили полмиллиона мариупольцев воды, света, тепла и связи. Заблокировали все выезды и въезды в город. Сейчас город находится в ловушке гуманитарной катастрофы.Бойченко призвал закрыть небо над Украиной, ведь для этого есть соответствующие силы.

"Это не вернет нашу Таню, но сможет защитить тысячи детских жизней в Украине", - сказал мэр.

Нелюди не просто убивают, но и издеваются над гражданскими.

Оккупанты намеренно заблокировали Мариуполь и сознательно отключают жизненно важные для жителей коммуникации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 8 марта, в видеообращении.