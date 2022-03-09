Блокада Мариуполя: от обезвоживания умерла 6-летняя девочка

Из-за блокады Мариуполя российскими оккупантами скончался 6-летний ребенок. Причина смерти – обезвоживание, сообщил городской голова Вадим Бойченко.
Это 6-летняя девочка Таня. Ее тело извлекли из-под завалов. Мать девочки тоже погибла. Последние минуты своей жизни девочка была в одиночестве, обессилена и страдала от обезвоживания.
Это 6-летняя девочка Таня. Ее тело извлекли из-под завалов. Мать девочки тоже погибла. Последние минуты своей жизни девочка была в одиночестве, обессилена и страдала от обезвоживания.
Оккупанты цинично лишили полмиллиона мариупольцев воды, света, тепла и связи. Заблокировали все выезды и въезды в город. Сейчас город находится в ловушке гуманитарной катастрофы.
Бойченко призвал закрыть небо над Украиной, ведь для этого есть соответствующие силы.
Бойченко призвал закрыть небо над Украиной, ведь для этого есть соответствующие силы.
Нелюди не просто убивают, но и издеваются над гражданскими.
Оккупанты намеренно заблокировали Мариуполь и сознательно отключают жизненно важные для жителей коммуникации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 8 марта, в видеообращении.
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