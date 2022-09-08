"Благотворительная организация" продавала военным бронежилеты, купленные за пожертвования украинцев

20:10 08 сентября Киев, Украина

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину столичная благотворительная организация объявила сбор 1 млн долларов США на нужды Вооруженных сил Украины. В своих постах в социальных сетях благотворители обязывались купить и безвозмездно передать украинским военным бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили.



Но после ввоза на таможенную территорию Украины не менее 1 тысячи бронежилетов и пластин под видом гуманитарной помощи председатель организации совместно со своими работниками и должностными лицами решили заработать денег.



Они успели продать 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тыс. гривен военным перед тем, как были разоблачены.



Руководитель организации подозревается в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной продаже бронежилетов», — говорится в сообщении.