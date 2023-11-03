Бизнесмен из захваченного Мелитополя производил для оккупантов "зубы дракона" - СБУ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении владельцу строительного холдинга, находящемуся во временно захваченной части Запорожской области, который производит для россиян фортификационные сооружения и ремонтирует автодороги.
Эту информацию распространил пресс-центр СБУ.
Индивидуальный предприниматель Игорь Скоробогатько из этой же области, согласно официальному сообщению, предоставил свои услуги российским захватчикам и, в результате, получил соглашение на производство более тысячи анти-танковых барьеров, известных как "зубы дракона", в октябре 2022 года. Эти бетонные препятствия были установлены вдоль линий обороны российских сил на южном фронте с целью препятствовать возможному контрнаступлению украинских вооруженных сил.
По данным следствия, Игорь Скоробогатько также связан с гауляйтером Евгением Балицким, который содействовал его назначению на должность главы "Мелитопольского асфальтобетонного завода", находящегося под контролем захватчиков.
Офис генерального прокурора сообщает, что после захвата завода Игорь Скоробогатько активно призывал работников предприятия поддержать захватчиков и сотрудничать с ними. Более того, летом 2022 года он начал реконструкцию трассы Мелитополь-Бердянск, которая была использована оккупантами для переброски военной техники и личного состава через регион, включая Крым.
На основании собранных доказательств следователи СБУ объявили обвинение Игорю Скоробогатько по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины, связанной с пособничеством государству-агрессору. Несмотря на его попытку укрыться на временно захваченной территории, СБУ имеет информацию о его местонахождении и активно работает над его привлечением к ответственности за совершенные преступления против Украины.
Эту информацию распространил пресс-центр СБУ.
Индивидуальный предприниматель Игорь Скоробогатько из этой же области, согласно официальному сообщению, предоставил свои услуги российским захватчикам и, в результате, получил соглашение на производство более тысячи анти-танковых барьеров, известных как "зубы дракона", в октябре 2022 года. Эти бетонные препятствия были установлены вдоль линий обороны российских сил на южном фронте с целью препятствовать возможному контрнаступлению украинских вооруженных сил.
По данным следствия, Игорь Скоробогатько также связан с гауляйтером Евгением Балицким, который содействовал его назначению на должность главы "Мелитопольского асфальтобетонного завода", находящегося под контролем захватчиков.
Офис генерального прокурора сообщает, что после захвата завода Игорь Скоробогатько активно призывал работников предприятия поддержать захватчиков и сотрудничать с ними. Более того, летом 2022 года он начал реконструкцию трассы Мелитополь-Бердянск, которая была использована оккупантами для переброски военной техники и личного состава через регион, включая Крым.
На основании собранных доказательств следователи СБУ объявили обвинение Игорю Скоробогатько по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины, связанной с пособничеством государству-агрессору. Несмотря на его попытку укрыться на временно захваченной территории, СБУ имеет информацию о его местонахождении и активно работает над его привлечением к ответственности за совершенные преступления против Украины.
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