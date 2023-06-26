СБУ официально объявила о подозрении бизнесмену-коллаборационисту из Мариуполя, который активно содействовал российским оккупантам в разрушении жилищных объектов местных жителей.
Служба безопасности Украины систематически фиксирует преступления коллаборационистов, действующих на территории временно оккупированных районов.
В результате комплексной операции, основанной на сотрудничестве с врагом, был разоблачен Владимир Потапов, зять бывшего "регионала" и директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, Владимира Бойко.
До начала полномасштабного вторжения россии, Потапов являлся соучредителем "семейного" строительного бизнеса в украинском Приазовье.
После захвата Мариуполя, он оказал поддержку российским захватчикам и предложил свою помощь в войне против Украины. Потапов рассчитывал на "разрешение" от российских оккупантов для ведения бизнеса во временно захваченном городе.
Кроме того, он нашел "подходящие" связи среди российских подрядчиков, тесно связанных с кремлевским режимом, которые выиграли "тендеры" на строительство в Мариуполе.
Однако, на самом деле, весь процесс "восстановления" в городе сводился к массовому сносу домов местных жителей российскими застройщиками совместно с компанией Потапова. В результате, десятки тысяч мариупольцев остались без жилья, поскольку "подрядчики" не строили новые дома, а полученные средства из российского бюджета распределяли между собой.
Кроме того, Потапов лично обращался к террористу Пушилину с целью "перерегистрации" своей компании и ряда недвижимости в соответствии с фейковым "законодательством ДНР". Среди таких объектов были отель, база отдыха, торговые и офисные центры, фактически принадлежащие семье коллаборациониста.
На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности Украины официально сообщили фигуранту о подозрении по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку злоумышленник находится на территории временно оккупированного Донбасса, проводятся комплексные операции с целью привлечения его к ответственности за совершенные преступления против Украины.
Служба безопасности Украины систематически фиксирует преступления коллаборационистов, действующих на территории временно оккупированных районов.
В результате комплексной операции, основанной на сотрудничестве с врагом, был разоблачен Владимир Потапов, зять бывшего "регионала" и директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, Владимира Бойко.
До начала полномасштабного вторжения россии, Потапов являлся соучредителем "семейного" строительного бизнеса в украинском Приазовье.
После захвата Мариуполя, он оказал поддержку российским захватчикам и предложил свою помощь в войне против Украины. Потапов рассчитывал на "разрешение" от российских оккупантов для ведения бизнеса во временно захваченном городе.
Кроме того, он нашел "подходящие" связи среди российских подрядчиков, тесно связанных с кремлевским режимом, которые выиграли "тендеры" на строительство в Мариуполе.
Однако, на самом деле, весь процесс "восстановления" в городе сводился к массовому сносу домов местных жителей российскими застройщиками совместно с компанией Потапова. В результате, десятки тысяч мариупольцев остались без жилья, поскольку "подрядчики" не строили новые дома, а полученные средства из российского бюджета распределяли между собой.
Кроме того, Потапов лично обращался к террористу Пушилину с целью "перерегистрации" своей компании и ряда недвижимости в соответствии с фейковым "законодательством ДНР". Среди таких объектов были отель, база отдыха, торговые и офисные центры, фактически принадлежащие семье коллаборациониста.
На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности Украины официально сообщили фигуранту о подозрении по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку злоумышленник находится на территории временно оккупированного Донбасса, проводятся комплексные операции с целью привлечения его к ответственности за совершенные преступления против Украины.
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