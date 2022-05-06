Бизнес по-харьковски: фермер намеревался поставить на поток похищение коллег

Харьковскому фермеру грозит 7 лет заключения по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве денежных средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Отмечается, что заказчиком оказался 50-летний фермер из Хмельницкой области, который под предлогом нанесения ему ущерба пытался получить с бизнесмена компенсацию. Деятельность мужчины также была связана с аграрным сектором, но в другом регионе - Винницкой области. Понимая, что предприниматель не собирается платить деньги, он решил его похитить. Таким образом злоумышленник хотел получить 150 тыс. долларов США. Кроме того, в случае успеха по такой схеме планировал похищение еще нескольких предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Для реализации своих планов мужчина подыскивал человека, который должен был сформировать группировку для выполнения его заказов.
Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области, следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке бойцов КОРДа задержали заказчика сразу после отправки требования родным предпринимателя.
Задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное подозреваемому грозит до 7 лет заключения.
Задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное подозреваемому грозит до 7 лет заключения.
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