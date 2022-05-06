Бизнес по-харьковски: фермер намеревался поставить на поток похищение коллег

11:34 07 декабря Киев, Украина

Харьковскому фермеру грозит 7 лет заключения по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве денежных средств в особо крупных размерах.



Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"В конце ноября оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции получили информацию о возможном похищении бизнесмена для дальнейшего получения выкупа. При проверке информация подтвердилась. Уже в рамках уголовного производства, открытого следственным управлением полиции Черновицкой области, правоохранители установили не только личность будущей жертвы, но и заказчика и его преступные планы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что заказчиком оказался 50-летний фермер из Хмельницкой области, который под предлогом нанесения ему ущерба пытался получить с бизнесмена компенсацию. Деятельность мужчины также была связана с аграрным сектором, но в другом регионе - Винницкой области. Понимая, что предприниматель не собирается платить деньги, он решил его похитить. Таким образом злоумышленник хотел получить 150 тыс. долларов США. Кроме того, в случае успеха по такой схеме планировал похищение еще нескольких предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Для реализации своих планов мужчина подыскивал человека, который должен был сформировать группировку для выполнения его заказов.

"Чтобы помешать преступным намерениям злоумышленника, была проведена полицейская спецоперация. Поэтому правоохранители связались с будущей жертвой, привлекли в качестве исполнителя своего человека и инсценировали похищение. Отвезли предпринимателя к месту содержания - складское помещение на территории одного из районов Черновицкой области и предоставили подтверждающие доказательства заказчику. В дальнейшем фигурант прислал родственникам потерпевшего видео с требованием уплаты 150 тыс. долларов США выкупа. После получения средств он планировал выехать за пределы Украины", - сообщили в полиции.