Безлеру сообщили о подозрении в военном преступлении и посягательстве на территориальную целостность Украины

14:44 04 октября Киев, Украина

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении гражданину рф Игорю Безлеру, активному участнику событий, повлекших временную оккупацию Крымского полуострова. Мужчине инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Об этом сообщает пресс- служба ведомства.



Прокуратура указывает, что Безлер позже стал одним из предводителей незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Донецкой области.



Подозреваемый активно содействовал оккупации вооруженными силами рф украинской территории – Автономной Республики Крым.



В марте 2014 года, когда он был в Симферополе, вместе с сообщниками похитил трех граждан Украины из-за их публичной демонстрации проукраинской позиции в Крыму и сопротивления оккупации полуострова.



Держа пострадавших в городском военкомате, Безлер лично применял к двум из них угрозы, пытки, насилие и наносил телесные повреждения, считая, что они могут помешать проведению незаконного "референдума" по вхождению АР Крым в состав рф.



Такие действия указанного гражданина прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и являются военным преступлением.



Досудебное расследование уголовного производства осуществляет Следственное управление Главного управления Нацполиции в АРК и Севастополе.



Санкции статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы.