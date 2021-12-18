Беженец из России просит украинской защиты

17:52 28 Июль Киев, Украина

Госпогранслужба сообщила о незаконном пересечении границы. Россиянин пешком "пробрался" на украинскую территорию, недалеко от пропускного пункта "Юнаковка", Сумской области, где был задержан группой реагирования.

Нарушителем оказался 45-летний гражданин России, задержанный обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите как беженец. При этом, в ходе опроса он сообщил, что в России преследуется из-за политических и религиозных взглядов, и поэтому он не мог там больше оставаться.





После проведения определенных в данном случае законодательством мероприятий, гражданина России направили в органы Государственной миграционной службы Украины.



