Бездушные жители Киева подожгли Центр помощи онкобольным детям

10:04 05 Апрель Киев, Украина

Поджог строящегося Центра помощи онкобольным детям в Киеве поразил всех циничностью сути. Что это? Засевшее в душах украинцев «моя хата с краю» убила милосердие и сочувствие. Попытка сжечь столичный Центр помощи онкобольным детям «Дача» произошла около полуночи, пишет Укринформ со ссылкой на шоумена, волонтера Сергея Притулу.

Реабилитационный центр строится за средства благотворителей.

Однако, по словам Притулы, волонтеры столкнулись "с тотальной ненавистью со стороны соседей".

Местные жители не только пытались юридически воспрепятствовать строительству Центра, но и "причиняли материальный ущерб".

Владельцы Центра написали заявление в полицию.