Без одежды и без маски: голая девушка в супермаркете Днепра

06:24 07 Сентябрь Киев, Украина

В одном из супермаркетов Днепра посетители нарушают и карантинные ораничения и правила гигиены: молодая девушка решила прогуулятся по супермаркету без одежды.



Девушка имела при себе сумку и пакет с вещами, но все же ходила по магазину без одежды, сообщили очевидцы.

По одному из крупных супермаркетов Днепра разгуливала девушка без одежды. При этом она делала вид, что разговаривает по телефону. .



Сообщается, что администрация магазина несколько раз обращалась к девушке с требованием одеться, но та игнорировала просьбы.



Очевидцы отметили, что девушка, также, не носила маску.



В итоге охрана вывела ее из помещения. Девушке дали плащ, чтобы она прикрылась. При этом девушка начала кричать. В итоге ей надели наручники и увели правоохранители.