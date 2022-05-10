Бетонная плита насмерть задавила мужчину

16:47 09 декабря Киев, Украина

В Днепре на территории бывших двухэтажных гаражей, из-за падения бетонной конструкций погиб человек.

Громкий грохот услышали прохожие, увидели, как падает одна и шатаются другие стены сооружения, и вызвали спасателей.

"9 декабря в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Паторжинского в городе Днепр на мужчину упала бетонная плита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия направлено дежурное отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательную часть специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Прибыв к месту вызова, чрезвычайники под бетонной плитой обнаружили мужчину без признаков жизни. С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники достали тело мужчины и передали сотрудникам Нацполиции", - информирует ГСЧС.

Также сообщается, что к проведению работ от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.