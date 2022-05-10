Бетонная плита насмерть задавила мужчину

В Днепре на территории бывших двухэтажных гаражей, из-за падения бетонной конструкций погиб человек.
Громкий грохот услышали прохожие, увидели, как падает одна и шатаются другие стены сооружения, и вызвали спасателей.
Отмечается, что на место происшествия направлено дежурное отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательную часть специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Также сообщается, что к проведению работ от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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