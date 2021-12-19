Беспорядочная стрельба в Обухове: пострадала девушка

18:03 06 Август Киев, Украина

Из-за конфликта между двумя водителями, один из мужчин открыл огонь из пистолета, вблизи остановки общественного транспорта, в результате его хаотичных выстрелов пострадала девушка.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По словам стражей порядка, конфликт, который перерос в стрельбу, возник на светофоре между водителями двух автомобилей в городе Обухов

«Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец», - сообщили в полиции.

В результате 20-летняя девушка была госпитализирована в больницу с непроникающим ранением грудной клетки.



Стрелка, который скрылся с места инцидента на автомобиле, задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель столицы.

«Во время задержания у него изъяли пистолет «Форт-12», патроны, разрешительные документы. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания и за содеянное ему грозит лишение свободы до семи лет», - добавили в полиции

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.