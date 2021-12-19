Беспорядочная стрельба в Обухове: пострадала девушка

Из-за конфликта между двумя водителями, один из мужчин открыл огонь из пистолета, вблизи остановки общественного транспорта, в результате его хаотичных выстрелов пострадала девушка.
Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
По словам стражей порядка, конфликт, который перерос в стрельбу, возник на светофоре между водителями двух автомобилей в городе Обухов.
В результате 20-летняя девушка была госпитализирована в больницу с непроникающим ранением грудной клетки.
Стрелка, который скрылся с места инцидента на автомобиле, задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель столицы.
Стрелка, который скрылся с места инцидента на автомобиле, задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель столицы.
По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.
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