Беспилотники йеменских повстанцев-хуситов нанесли удары по нефтяным танкерам в ОАЭ

10:25 18 Январь Киев, Украина





Полиция столицы Абу-Даби заявила, что атакам подверглись три бензовоза на нефтяном объекте и пристройке к международному аэропорту Абу-Даби. Они идентифицировали погибших как двух граждан Индии и одного пакистанца и сказали, что шесть человек были ранены.



Полиция заявила, что аэропорту или нефтяному объекту не было причинено значительного ущерба.



Представитель йеменских повстанцев-хуситов заявил, что группировка осуществила нападения на экономический центр



Источники хуситов в столице Йемена Сане сообщили арабским СМИ, что они выпустили восемь беспилотников и 10 ракет.



В ответ силы саудовской коалиции обстреляли боевиков хуситов в йеменской провинции Мариб и позиции хуситов в Сане. Коалиция также заявила в понедельник, что перехватила восемь беспилотников, запущенных в сторону Саудовской Аравии.



Министерство иностранных дел ОАЭ осудило нападение на их объекты и заявило, что оно «не останется безнаказанным». Йеменские повстанцы-хуситы предупредили, что они могут нанести удар по другим объектам в Объединенных Арабских Эмиратах после проведения в понедельник ракетных и беспилотных атак по нефтяным танкерам, в результате которых погибли три человека.Полиция столицы Абу-Даби заявила, что атакам подверглись три бензовоза на нефтяном объекте и пристройке к международному аэропорту Абу-Даби. Они идентифицировали погибших как двух граждан Индии и одного пакистанца и сказали, что шесть человек были ранены.Полиция заявила, что аэропорту или нефтяному объекту не было причинено значительного ущерба.Представитель йеменских повстанцев-хуситов заявил, что группировка осуществила нападения на экономический центр ОАЭ Абу-Даби в отместку за роль ОАЭ в военном наступлении в Йемене на прошедшей неделе.Источники хуситов в столице Йемена Сане сообщили арабским СМИ, что они выпустили восемь беспилотников и 10 ракет.В ответ силы саудовской коалиции обстреляли боевиков хуситов в йеменской провинции Мариб и позиции хуситов в Сане. Коалиция также заявила в понедельник, что перехватила восемь беспилотников, запущенных в сторону Саудовской Аравии.Министерство иностранных дел ОАЭ осудило нападение на их объекты и заявило, что оно «не останется безнаказанным».

«ОАЭ оставляет за собой право реагировать на эти террористические атаки и криминальную эскалацию»

ОАЭ являются частью возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся с повстанцами-хуситами. Хотя они в значительной степени вывели свои силы из Йемена, он помогает вооружать и обучать йеменские силы против повстанцев.



Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что США будут сотрудничать с ОАЭ и международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности повстанцев-хуситов.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение и призвал «все стороны проявить максимальную сдержанность и предотвратить любую эскалацию».



Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нападение угрожает стабильности в регионе.



Фахмы Аль-Юсифи, заместитель министра информации правительственной администрации хуситов, контролирующей Сану, заявил арабским СМИ, что силы хуситов "продолжат принимать ответные меры против Объединенных Арабских Эмиратов до тех пор, пока они будут поддерживать комбатантов внутри Йемена".



Аналитик по Ближнему Востоку Пол Салливан из Атлантического совета сказал, что теракты в понедельник в Абу-Даби стали плохим знаком для региональной безопасности и стабильности.

Такого рода эскалация вернется. Нужно задаться вопросом, как беспилотники пробились через ПВО ОАЭ. Это вызывает беспокойство для ОАЭ и региона», - сказал он.

Аналитик из Вашингтона Теодор Карасик сказал, что нападения хуситов произошли в неудачное время, учитывая «желание снизить напряженность в Персидском заливе в этот ключевой момент».