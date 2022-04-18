Бешенство у животных: обновленная статистика по Украине

12:28 20 ноября Киев, Украина

Госпродпотребслужбе сообщили, что с начала 2020 года на территории Украины было зарегистрировано 680 случаев бешенства в животных.

"Эпизоотическая ситуация по бешенству в Украине остается контролируемой. С начала 2020 года на территории Украины зарегистрировано 680 случаев бешенства среди животных, в том числе - 221 случай среди диких животных и 459 среди домашних и сельскохозяйственных животных. Больше всего случаев бешенства в Украине было зарегистрировано среди котов - 211, лисиц - 199 и собак - 198", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что в целом больше всего случаев бешенства с начала 2020 года зарегистрировано в Винницкой области - 147 и Донецкой области - 61.