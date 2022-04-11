Беременная водитель сбила насмерть двух пенсионерок, стоящих на обочине

10:32 13 июля Киев, Украина

Вчера во второй половине дня на Виннитчине произошло лобовое столкновение легковушек ВАЗ и BMW, после удара иномарку откинуло на обочину, где стояли три женщины, две из них скончались до приезда медиков.

Об этом сообщает во вторник, 13 июля, пресс-служба полиции области.



Отмечается, что авария произошла накануне около 17:40.



По предварительным данным, во время движения столкнулись ВАЗ и BMW, от удара иномарку отбросило на обочину, где находились три женщины. Авто протаранило пешеходов, в результате чего две местные жительницы 54 и 64 лет умерли на месте аварии еще одну -69-летнюю женщину доставили в больницу с травмами.



За рулем иномарки находилась 26 - летняя беременная женщина, которую после аварии также госпитализировали. В больницу доставили и 38-летнего водителя ВАЗ.



По данному факту открыто уголовное производство.