Беременная медик Марьяна Мамонова пятый месяц находится в плену в Еленовке

Медик Марьяна Мамонова, родом из Ровенской области, служила в Мариуполе и защищала его жителей. В плен девушка попала 4 апреля, когда уже находилась на 2 месяце беременности.
Сослуживцы Марьяны, которых успели обменять, рассказали родителям Защитницы, что их дочь находится в колонии в Еленовке. Рожать ей нужно будет уже в октябре.
Близкие Марьяны боятся, что их дочь не успеют вернуть до родов, и что её ребёнка заберут оккупанты.
Мать Марьяны просит всех причастных к процессам освобождения пленных спасти ее дочь из русского плена.
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