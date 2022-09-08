Беременная медик Марьяна Мамонова пятый месяц находится в плену в Еленовке

16:24 08 сентября Киев, Украина

Медик Марьяна Мамонова, родом из Ровенской области, служила в Мариуполе и защищала его жителей. В плен девушка попала 4 апреля, когда уже находилась на 2 месяце беременности.
 
Сослуживцы Марьяны, которых успели обменять, рассказали родителям Защитницы, что их дочь находится в колонии в Еленовке. Рожать ей нужно будет уже в октябре.
"Ей нужно уже в октябре рожать, а ее оттуда нельзя никак забрать. Куда мы не звоним, в какие инстанции мы не писали, но наши власти не реагируют", — сказал отец медика.
Близкие Марьяны боятся, что их дочь не успеют вернуть до родов, и что её ребёнка заберут оккупанты.
 
Мать Марьяны просит всех причастных к процессам освобождения пленных спасти ее дочь из русского плена.
"Она жертвовала своим только зачатым ребенком ради чужих людей. Она спасала чужие жизни, несмотря на то, что в ней зародилась своя жизнь. Я даже не могу поддержать ее, только мыслью и молитвой и это все, что я могу сейчас сделать", - говорит мать Марьяны.