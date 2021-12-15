Бердянск: пьяный неадекват стрелял по детям

11:58 14 Июль Киев, Украина

Новости Бердянска: Отмечалось, что вечером, 13 июля, на улице Волонтеров, 67, житель одного из домов достал пистолет и начал стрелять по детям, которые играли во дворе, под окнами его квартиры.. Очевидцы обратились в правоохранительные органы и сообщили об инциденте.

Согласно предварительной информации, мужчина перед тем как открыть огонь, употреблял алкоголь. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника и провели по месту его жительства обыски, в ходе которых обнаружили мины, пистолет, гранаты для подствольного гранатомета, шашки и коробки с патронами.

В результате происшествия никто не пострадал, а правоохранители продолжили расследование для выяснения подробностей.

По состоянию на 21.30 13 июля за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет.