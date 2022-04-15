Бердянск: прокурор требовал взятку у предпринимателя за закрытие уголовного дела

Прокурор одного из отделов Бердянской окружной прокуратуры требовал от предпринимателя 25 тысяч долларов США за закрытие им же сфабрикованного уголовного дела.
Об этом сообщается на сайте ГБР в пятницу, 16 июня.
Прокурор был задержан непосредственно во время получения всей суммы взятки.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о требовании и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины), избрании меры пресечения и отстранения от должности. В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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