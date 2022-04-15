Бердянск: прокурор требовал взятку у предпринимателя за закрытие уголовного дела

20:34 16 июля Киев, Украина





Прокурор одного из отделов Бердянской окружной прокуратуры требовал от предпринимателя 25 тысяч долларов США за закрытие им же сфабрикованного уголовного дела.

Об этом сообщается на сайте ГБР в пятницу, 16 июня.

"По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянского окружной прокуратуры требовал $25 тысяч у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов. За эти деньги прокурор обещал закрыть начатое ним уголовное производство о якобы незаконном строительстве, а также гарантировал не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия", – говорится в сообщении.

Прокурор был задержан непосредственно во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о требовании и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины), избрании меры пресечения и отстранения от должности. В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.