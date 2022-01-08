Бердянск: ДТП мотоцикла и микроавтобуса - трое госпитализированных

09:28 26 Апрель Киев, Украина

В результате лобового столкновения мотоцикла Kawasaki и микроавтобуса Opel, госпитализированы три человека. ДТП произошло в Бердянске

Об этом сообщает Pro.berdiansk.biz.



Авария случилась в воскресенье, 25 апреля, на перекрестке улицы Итальянской и проспекта Восточного.



Момент аварии зафиксировал видеорегистратор очевидцев. Удар был настолько сильный, что водитель и пассажирка мотобайка перелетели через минивэн.



На место прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала парня и девушку, которые ехали на мотоцикле, а также водителя микроавтобуса.