Бердянск: ДТП мотоцикла и микроавтобуса - трое госпитализированных

В результате лобового столкновения мотоцикла Kawasaki и микроавтобуса Opel, госпитализированы три человека. ДТП произошло в Бердянске.
Об этом сообщает Pro.berdiansk.biz.
Авария случилась в воскресенье, 25 апреля, на перекрестке улицы Итальянской и проспекта Восточного.
Момент аварии зафиксировал видеорегистратор очевидцев. Удар был настолько сильный, что водитель и пассажирка мотобайка перелетели через минивэн.
Авария случилась в воскресенье, 25 апреля, на перекрестке улицы Итальянской и проспекта Восточного.
Момент аварии зафиксировал видеорегистратор очевидцев. Удар был настолько сильный, что водитель и пассажирка мотобайка перелетели через минивэн.
На место прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала парня и девушку, которые ехали на мотоцикле, а также водителя микроавтобуса.
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