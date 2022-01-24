Бельгийская полиция разогнала водометами протест ковид-скептиков

В воскресенье, 23 января, полиция в Брюсселе разогнала протест людей, выступающих против прививок от коронавируса и других ограничений, введенных из-за пандемии.
Об этом сообщает AP.
По оценкам полиции, протест в центре бельгийской столицы собрал по меньшей мере 50 тысяч человек, однако часть из них, как утверждают правоохранители, приехали из Франции, Германии и других стран. Люди кричали "Свобода!", шагая по городу, и держали плакаты, на которых, в
Об этом сообщает AP.
По оценкам полиции, протест в центре бельгийской столицы собрал по меньшей мере 50 тысяч человек, однако часть из них, как утверждают правоохранители, приехали из Франции, Германии и других стран. Люди кричали "Свобода!", шагая по городу, и держали плакаты, на которых, в
частности, было написано: "Это (ограничение. - Ред.) - не о вирусе, это - о контроле".
Спецназовцы начали разгонять митингующих водометами и газом, когда те отказались действовать по инструкциям полиции.
Протесты коронаскептиков прошли на выходных и в других городах Европы. Так, в Барселоне подобный митинг собрал более тысячи человек, также выступивших против вакцинации и ограничений. Часть митингующих отрицала существование и тяжесть вируса, а большинство не носило
масок.
На прошлой неделе также более 70 тысяч человек в разных регионах Германии вышли на протест против ковид-ограничений. Большинство демонстраций были мирными, но некоторых протестующих разогнали из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований и отсутствия надлежащей регистрации собрания.
Напомним, что более 30 государств-членов ВОЗ вакцинировали менее 10% своего населения против ковида. Сейчас почти половина населения мира получила прививку, но до сих пор есть большие отличия в доле вакцинированных в разных частях света.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии