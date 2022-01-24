Бельгийская полиция разогнала водометами протест ковид-скептиков

12:50 24 Январь Киев, Украина





Об этом сообщает AP.



По оценкам полиции, протест в центре бельгийской столицы собрал по меньшей мере 50 тысяч человек, однако часть из них, как утверждают правоохранители, приехали из Франции, Германии и других стран. Люди кричали "Свобода!", шагая по городу, и держали плакаты, на которых, в В воскресенье, 23 января, полиция в Брюсселе разогнала протест людей, выступающих против прививок от коронавируса и других ограничений, введенных из-за пандемии.Об этом сообщает AP.По оценкам полиции, протест в центре бельгийской столицы собрал по меньшей мере 50 тысяч человек, однако часть из них, как утверждают правоохранители, приехали из Франции, Германии и других стран. Люди кричали "Свобода!", шагая по городу, и держали плакаты, на которых, в

частности, было написано: "Это (ограничение. - Ред.) - не о вирусе, это - о контроле".

Спецназовцы начали разгонять митингующих водометами и газом, когда те отказались действовать по инструкциям полиции.

Протесты коронаскептиков прошли на выходных и в других городах Европы. Так, в Барселоне подобный митинг собрал более тысячи человек, также выступивших против вакцинации и ограничений. Часть митингующих отрицала существование и тяжесть вируса, а большинство не носило

масок.

На прошлой неделе также более 70 тысяч человек в разных регионах Германии вышли на протест против ковид-ограничений. Большинство демонстраций были мирными, но некоторых протестующих разогнали из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований и отсутствия надлежащей регистрации собрания.



Напомним, что более 30 государств-членов ВОЗ вакцинировали менее 10% своего населения против ковида. Сейчас почти половина населения мира получила прививку, но до сих пор есть большие отличия в доле вакцинированных в разных частях света.