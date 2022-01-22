Белая Церковь: неизвестные пытались похитить 14-летнюю девушку

В Белой Церкви Киевской области неизвестные на автомобиле BMW опоили и пытались похитить 14-летнюю девушку.
Об этом сообщили в патрульной полиции Белой Церкви.
Около часа ночи школьница позвонила в полицию и сообщила, что неизвестные её чем-то напоили, и она не понимает, где находится.
Около часа ночи школьница позвонила в полицию и сообщила, что неизвестные её чем-то напоили, и она не понимает, где находится.
На окраине города, возле АЗС инспекторы обнаружили девушку, которая на глазах полицейских потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали, она находится под наблюдением врачей.
В патрульной полиции не сообщили, удалось ли задержать похитителей. Можно предположить, что они выбросили девушку возле АЗС и уехали.
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