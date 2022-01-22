Белая Церковь: неизвестные пытались похитить 14-летнюю девушку

18:07 06 Май Киев, Украина

В Белой Церкви Киевской области неизвестные на автомобиле BMW опоили и пытались похитить 14-летнюю девушку.





Около часа ночи Об этом сообщили в патрульной полиции Белой Церкви.Около часа ночи школьница позвонила в полицию и сообщила, что неизвестные её чем-то напоили, и она не понимает, где находится.

«Патрульные поняли, что она не может разговаривать. Поскольку девушка в необычном формате начала отвечать на вопросы, инспекторы предположили, что рядом с ней находились неизвестные, которые нанесли ей вред. Впоследствии патрульные выяснили, что девушка находится в автомобиле, но покинуть его не может. Все же девушке удалось описать марку машины и местность, где она находилась», - говорится в сообщении.

На окраине города, возле АЗС инспекторы обнаружили девушку, которая на глазах полицейских потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали, она находится под наблюдением врачей.

В патрульной полиции не сообщили, удалось ли задержать похитителей. Можно предположить, что они выбросили девушку возле АЗС и уехали.