15:24 03 ноября Киев, Украина

Социально-экономический кризис на временно оккупированных территориях юга и востока Украины продолжает усиливаться, и уровень бедности продолжает расти.



Эту тревожную информацию предоставил Центр национального сопротивления.



В регионе наблюдается увеличение социального напряжения и снижение численности населения, особенно в небольших городах и селах, расположенных на оккупированных территориях. Оккупационные власти оказывают лишь минимальную помощь и не решают существующие проблемы местных жителей, скорее провоцируя дополнительные затруднения.



Увеличение уровня бедности на этих территориях связано, в первую очередь, с отсутствием логистики, что приводит к затруднениям в поставках продуктов питания в местные магазины.



Вторым значимым фактором является рост безработицы и ограничения на переводы с территории Украины. Кроме того, не налажена система поставок медикаментов, что создает дополнительные трудности, особенно для пожилых граждан.