БЭБ сообщает о разоблачении нелегальной торговли электронными сигаретами на Львовщине

Правоохранительные органы раскрыли масштабную незаконную схему по продаже электронных сигарет в Львовской области, где были обнаружены изделия с акцизом россии. Информация об этом была сообщена Бюро экономической безопасности (БЭБ) 30 мая.
Расследование выявило группу лиц в Львовской области, которые создали нелегальный канал для продажи известных брендов электронных сигарет, картриджей и капсул к электронным устройствам, а также табака для кальянов.
Преступники наладили тайное производство в Львове, где с использованием специального оборудования производили электронные сигареты, табак для кальяна и смешивали жидкости для электронных устройств. Часть контрабандного товара была незаконно ввезена на территорию Украины.
При проведении обысков БЭБ и Службы безопасности Украины (СБУ) было изъято более 90 тысяч штук электронных сигарет без акциза, а также сигареты с акцизом россии. Продукцию злоумышленники подделывали и продавали через сеть магазинов.
По оценкам, ежедневный доход преступной группировки достигал около 100 тысяч гривен. Суммарная стоимость изъятого товара составила более 21 миллиона гривен.
Кроме того, правоохранители изъяли оборудование, документацию, ароматизаторы, компьютеры и 5 миллионов гривен наличных. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.
Расследование выявило группу лиц в Львовской области, которые создали нелегальный канал для продажи известных брендов электронных сигарет, картриджей и капсул к электронным устройствам, а также табака для кальянов.
Преступники наладили тайное производство в Львове, где с использованием специального оборудования производили электронные сигареты, табак для кальяна и смешивали жидкости для электронных устройств. Часть контрабандного товара была незаконно ввезена на территорию Украины.
При проведении обысков БЭБ и Службы безопасности Украины (СБУ) было изъято более 90 тысяч штук электронных сигарет без акциза, а также сигареты с акцизом россии. Продукцию злоумышленники подделывали и продавали через сеть магазинов.
По оценкам, ежедневный доход преступной группировки достигал около 100 тысяч гривен. Суммарная стоимость изъятого товара составила более 21 миллиона гривен.
Кроме того, правоохранители изъяли оборудование, документацию, ароматизаторы, компьютеры и 5 миллионов гривен наличных. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.
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