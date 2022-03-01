Бандитский квартет: в Виннице четверо братьев грабили банкоматы

Четверо братьев, объединившись вместе и четко расписав роли, мастерски ограбили несколько банкоматов в Винницкой области.
По данным следствия, они совершили по меньшей мере четыре ограбления. Во время последнего, им удалось забрать более полумиллиона гривен. Они выбирали банкомат в тихом месте, подрывали его, за считанные секунды чистили и бежали.
Ранее проблем с законом не имели, каждый из них имел репутацию образцового семьянина, один даже воевал на Востоке.
Задержали братьев спецназовцы, при обыске нашли деньги, оружие и взрывчатку. Сейчас все четверо в СИЗО, им грозит до 15 лет тюрьмы. Также полиция выясняет, были ли у них сообщники.
"Преступная группировка действовала очень четко, по распределению ролей. У них был организатор, действовали они в четкой координации между собой, на вооружении банды были боевые гранаты, автоматы, самодельные взрывные устройства, перемещались они на джипах", - заявил начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко.
По данным следствия, они совершили по меньшей мере четыре ограбления. Во время последнего, им удалось забрать более полумиллиона гривен. Они выбирали банкомат в тихом месте, подрывали его, за считанные секунды чистили и бежали.
Ранее проблем с законом не имели, каждый из них имел репутацию образцового семьянина, один даже воевал на Востоке.
Задержали братьев спецназовцы, при обыске нашли деньги, оружие и взрывчатку. Сейчас все четверо в СИЗО, им грозит до 15 лет тюрьмы. Также полиция выясняет, были ли у них сообщники.
"Преступная группировка действовала очень четко, по распределению ролей. У них был организатор, действовали они в четкой координации между собой, на вооружении банды были боевые гранаты, автоматы, самодельные взрывные устройства, перемещались они на джипах", - заявил начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко.
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