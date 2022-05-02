«Байрактар» уничтожил два российских катера у острова Змеиный

В понедельник, 2 мая, два российских катера типа «Раптор» были уничтожены рядом с островом Змеиный. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По данным Госспецсвязи Украины, по катерам был нанесен удар с помощью беспилотников «Байрактар».
Ранее корабли в этой части акватории Черного моря прикрывал крейсер «Москва», который осуществлял противовоздушную оборону и обеспечивал боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. Крейсер «Москва» затонул 14 апреля, после того как в него попали две украинские противокорабельные ракеты «Нептун».
Ранее корабли в этой части акватории Черного моря прикрывал крейсер «Москва», который осуществлял противовоздушную оборону и обеспечивал боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. Крейсер «Москва» затонул 14 апреля, после того как в него попали две украинские противокорабельные ракеты «Нептун».
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