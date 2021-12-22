Бабушка "забыла" внучек возле магазина

18:18 13 Август Киев, Украина

В Киеве на Оболони бабушка решила нехитрым способом, избавится от двух внучек, просто оставила коляску с детьми на улице и ушла.

Правоохранительные органы выяснили ее местонахождение, после чего женщина написала отказную от детей, которые впоследствии были переданы на попечительство государства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители изъяли из семьи двух сестер, которых бабушка бросила возле магазина. Женщина написала официальный отказ от девочек и передала их на попечение государству, поскольку их родная мать два месяца не появляется дома и не интересуется судьбой малышей. Врачи осмотрели сестер, после чего доставили в медицинское учреждение для временного пребывания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение, что возле магазина находится коляска с двумя маленькими детьми. Полицейские разыскали родственницу девочек и установили обстоятельства, при которых она их оставила.

"Семья состоит на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, в связи с уклонением родителей от выполнения своих обязанностей. Нам женщина объяснила, что дочь оставила у нее детей и около двух месяцев она не появляется дома и не интересуется малышами. Следовательно женщина попросила забрать сестер, написала официальный отказ и передала их на попечение государству", - сообщили в полиции.

Детей возрастом один и два года изъяли из семьи, после осмотра врачи отвезли малышей в медицинское учреждение для временного пребывания.