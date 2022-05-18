Азовское море может вымереть из-за бомбардировок "Азовстали"

17:46 18 мая Киев, Украина

Российские войска могли повредить сооружение сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода при обстреле "Азовстали".


Утечка этой жидкости полностью убьет все живое в море.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
 
"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода", - говорится в сообщении.

Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.