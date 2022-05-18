Азовское море может вымереть из-за бомбардировок "Азовстали"

Российские войска могли повредить сооружение сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода при обстреле "Азовстали".
Утечка этой жидкости полностью убьет все живое в море.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.
Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.
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