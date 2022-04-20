Азербайджанский студент из Мариуполя рассказал, как оккупанты удерживали его в плену и ежедневно пытали

Российские военные в Мариуполе почти месяц держали в плену и пытали азербайджанского студента Хусейна Абдуллаева.
Об этом он рассказал изданию Media.az.
20-летний Хусейн переехал в Украину в 2019 году и поступил в Мариупольский государственный университет. Первые два года из-за пандемии коронавируса он учился заочно, но в августе прошлого года приехал в Мариуполь, чтобы продолжить учебу очно.
С первых дней российской блокады Хусейн находился в городе и, по его словам, помогал волонтерам носить продовольствие и обустраивать бомбоубежища. Уехать парень решил 17 марта, “когда ситуация сильно ухудшилась”. Говорит, что с собой в машину его взял кто-то из местных, однако доехать им удалось только до блокпоста близ Бердянска, где их остановили российские военные.
Об этом он рассказал изданию Media.az.
20-летний Хусейн переехал в Украину в 2019 году и поступил в Мариупольский государственный университет. Первые два года из-за пандемии коронавируса он учился заочно, но в августе прошлого года приехал в Мариуполь, чтобы продолжить учебу очно.
С первых дней российской блокады Хусейн находился в городе и, по его словам, помогал волонтерам носить продовольствие и обустраивать бомбоубежища. Уехать парень решил 17 марта, “когда ситуация сильно ухудшилась”. Говорит, что с собой в машину его взял кто-то из местных, однако доехать им удалось только до блокпоста близ Бердянска, где их остановили российские военные.
Вскоре на блокпост приехал КамАЗ с российскими военными в форме и черных масках, которые заломили руки Хусейну и его товарищу, надели наручники и бросили в машину. Мужчины не знали, куда их везут, но потом поняли, что очутились в СИЗО. Там Абдуллаева продержали 25 дней.
Парень говорил россиянам, что он студент и гражданин Азербайджана: “Говорил на ломаном русском, одним словом, как мог”.
С собой у Хусейна был мобильный телефон, на который ему в первый же день позвонили друзья. Трубку тогда подняли его похитители – кадыровцы. Они сказали, что Хусейн в плену, о чем вскоре узнали и его родители. С ними мужчина за время удержания смог пообщаться только дважды.
О том, что похитителями были именно кадыровцы, Абдуллаев понял по форме командира, еще раз заставившего его раздеться, чтобы осмотреть тело на предмет татуировок. На его форме была нашивка с флагом Чечни.
Парень говорил россиянам, что он студент и гражданин Азербайджана: “Говорил на ломаном русском, одним словом, как мог”.
С собой у Хусейна был мобильный телефон, на который ему в первый же день позвонили друзья. Трубку тогда подняли его похитители – кадыровцы. Они сказали, что Хусейн в плену, о чем вскоре узнали и его родители. С ними мужчина за время удержания смог пообщаться только дважды.
О том, что похитителями были именно кадыровцы, Абдуллаев понял по форме командира, еще раз заставившего его раздеться, чтобы осмотреть тело на предмет татуировок. На его форме была нашивка с флагом Чечни.
Через час Хусейна привели в пыточную: маленькую комнату с металлическим стулом и аппаратом с электрическим током. От парня требовали признаний в том, что он якобы является членом полка “Азов”. Абдуллаев говорит, что не всегда понимал своих палачей и попросил привести переводчика. Российские военные привели ему другого азербайджанца, родом из Дербента, однако и после разговора с ним не поверили словам Хусейна:
По словам парня, его пытали и избивали каждый день и угрожали расстрелом.
Вместе с Хусейном в камере СИЗО содержались и другие пленные. Парень смог вспомнить некоторых из них: Сергей Назаров – работник ГСЧС из Мариуполя, Эдуард Кростов – работник одного из заводов, Алексей Лустов – волонтер. Над ними, как убеждает Хусейн, “издевались еще хуже”:
Что касается судьбы других пленных, Хусейн говорит, что Кростова якобы отправили в оккупированный Крым, однако об этом рассказали сами российские военные, а потому их словам он не верит.
Пытали пленных не только кадыровцы, но и российские военные из Дагестана и азербайджанцы.
Из плена Хусейна удалось освободить 12 апреля. Утром того дня в камеру пришел охранник, отвел к начальнику, а потом парень оказался на блокпосте, где его и задержали.
Пытали пленных не только кадыровцы, но и российские военные из Дагестана и азербайджанцы.
Из плена Хусейна удалось освободить 12 апреля. Утром того дня в камеру пришел охранник, отвел к начальнику, а потом парень оказался на блокпосте, где его и задержали.
Когда Хусейн оказался в Запорожье, обратился в больницу. Сейчас он планирует вернуться на родину, а после войны приехать обратно в Мариуполь.
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