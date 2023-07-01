Автомобилисты Львова заявили о некачественном бензине на АЗС ОККО

09:09 01 июля Киев, Украина

Очевидно, возникший накануне подорожания бензина ажиотаж породил преступное желание у некоторых производителей сбыть "под шумок" некачественный бензин. В связи сэтим во Львове разразился настоящий "бензиновый" скандал.

Около пятнадцати владельцев авто заявили, что их машины заправили на АЗС некачественным горючим и те из-за этого якобы сломались. Об этом в пятницу, 30 июня, пишет Dailylviv.

Как указали пострадавшие водители, они заправлялись на АЗС ОККО. Все они заливали 95-ти бензин.

При этом водители продемонстрировали, как выглядит топливо, которым они якобы заправили машины.

Возмущенные владельцы авто пришли на заправку и вызвали полицию, чтобы та разобралась в ситуации.

В сети АЗС ОККО отреагировали на возмущение водителей и указали, что также пытаются разобраться в ситуации.

"Добрый вечер. Сейчас мы занимаемся этим вопросом. Просьба к пострадавшим клиентам оперативно зафиксировать заявление на нашу Горячую Линию - 0 800 501 101. Все расходы на ремонт будут возмещены", - говорится в сообщении.

Отметим, что украинцы, в связи с удорожанием горючего на всех АЗС (с 1 июля 2023 года), массово отправились на автозаправочные станции, чтобы запастись горючим.

Известно, что с завтрашнего дня налоги на топливо возвращаются на довоенный уровень и акциз на бензин вырастет до 213 евро за 1000 л., на дизтопливо до 139,5 евро, а автогаз останется на уровне 52 евро, в то же время НДС "подрастет" с 7% до 20%. Специалисты прогнозируют рост бензина А-95 на 18-20% до 53-54 грн/л, дизеля на 9-14% до 48-49 грн/л, а автогаза на 7-14% до 25 грн/л.

Ранее сообщалось, что НДС на горючее с июля вернут на уровень 20%.