Автомобиль протаранил ворота и влетел в корпус Черновицкого университета

08:33 03 ноября Киев, Украина

Водитель автомобиля "Renault" повредил ворота ЧНУ и въехал в один из корпусов Черновицкого национального университета, сообщили в ГУНП в Черновицкой области.

По информации пресс-службы, для выяснения обстоятельств на место аварии выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и сотрудники Управления патрульной полиции.
"Предварительно правоохранители установили, что 32-летний черновчанин не справился с управлением автомобилем "Renault" и въехал в ворота Черновицкого национального университета. Не остановившись, водитель продолжил движение и допустил столкновение со зданием одного из корпусов вуза", - говорится в сообщении.
Во время ДТП травмирован водитель легковушки. Врачи доставили его в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "разрыв селезенки", отметили в полиции.
фото: авто протаранило ворота университета
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.