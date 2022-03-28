Автомобиль протаранил ворота и влетел в корпус Черновицкого университета

Водитель автомобиля "Renault" повредил ворота ЧНУ и въехал в один из корпусов Черновицкого национального университета, сообщили в ГУНП в Черновицкой области.
По информации пресс-службы, для выяснения обстоятельств на место аварии выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и сотрудники Управления патрульной полиции.
По информации пресс-службы, для выяснения обстоятельств на место аварии выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и сотрудники Управления патрульной полиции.
Во время ДТП травмирован водитель легковушки. Врачи доставили его в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "разрыв селезенки", отметили в полиции.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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