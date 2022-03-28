Автомобиль протаранил ворота и влетел в корпус Черновицкого университета

"Предварительно правоохранители установили, что 32-летний черновчанин не справился с управлением автомобилем "Renault" и въехал в ворота Черновицкого национального университета. Не остановившись, водитель продолжил движение и допустил столкновение со зданием одного из корпусов вуза", - говорится в сообщении.