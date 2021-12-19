Автомобиль дважды переехал ребенка. Ребенок выжил

Сколько раз говорилось, что дорога – не место для игр. Когда родители теряют детей из вида, они могут потерять их навсегда. Жуткая авария произошла в Дрогобыче Львовской области. Там водитель автомобиля, совершая разворот на проезжей части дороги проехал короткий отрезок пути задним ходом. Не заметив выбежавшего на дорогу ребенка, он сбил и дважды наехал на 4-летнюю девочку, которая каталась на самокате.

Авария произошла, когда отец девочки отвлекся.

По информации полиции, водитель автомобиля Volkswagen, 19-летний житель города Дрогобыча, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали.

Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что выживший в резонансном ДТП под Киевом подросток выписан из больницы.

Напомним, 12 июля на въезде в Киев водитель Mercedes после столкновения с автомобилем выехал на встречную полосу, где столкнулся с джипом Hyundai Tucson.

В джипе находилась семья, погибли муж и жена, а также двое детей: 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Еще один ребенок находился в реанимации в критическом состоянии.

Виновнику трагедии Антону Желепе грозит до 10 лет тюрьмы. В момент аварии на чужом авто он был пьян и под воздействием наркотиков. Свою вину он признал.