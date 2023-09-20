Автобус с украинцами попал в ДТП в Австрии

Во вторник, 19 сентября, на юге Австрии в ДТП попал автобус, осуществлявший международную перевозку. Как следствие, один человек погиб, около 20 пассажиров получили ранения. Среди пострадавших есть граждане Украины.
Об этом пишет APA.
По информации, ДТП произошло в Каринтии недалеко от Михельдорфа. Двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями направлялся в Триест. По неизвестным причинам автобус перевернулся.
По данным полиции, среди пассажиров находились граждане Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины. Также известно, что 19-летняя девочка, жительница Верхней Австрии погибла. Легкораненым и пострадавшим оказали помощь представители Красного Креста.
После ДТП водитель автобуса сам вызвал службу экстренной помощи. В момент прибытия спасателей в автобусе находились раненые. Два водителя прошли тест на алкоголь, результаты которого оказались отрицательными.
В общей сложности к спасательной операции привлекли 55 работников пожарных подразделений.
Об этом пишет APA.
По информации, ДТП произошло в Каринтии недалеко от Михельдорфа. Двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями направлялся в Триест. По неизвестным причинам автобус перевернулся.
По данным полиции, среди пассажиров находились граждане Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины. Также известно, что 19-летняя девочка, жительница Верхней Австрии погибла. Легкораненым и пострадавшим оказали помощь представители Красного Креста.
После ДТП водитель автобуса сам вызвал службу экстренной помощи. В момент прибытия спасателей в автобусе находились раненые. Два водителя прошли тест на алкоголь, результаты которого оказались отрицательными.
В общей сложности к спасательной операции привлекли 55 работников пожарных подразделений.
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