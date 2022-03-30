Авиаудары по Нежину и Чернигову

Российские захватчики всю ночь обстреливали Чернигов, а также атаковал Нежин, в частности из авиации.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
«Уменьшение активности» на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь готовил по Чернигову», – заявил он.
По словам Чауса, снова уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов.
«На самом деле всю ночь враг гнал по Чернигову. Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они на сегодня есть», – резюмировал председатель ОГА.
«Уменьшение активности» на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь готовил по Чернигову», – заявил он.
По словам Чауса, снова уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов.
«На самом деле всю ночь враг гнал по Чернигову. Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они на сегодня есть», – резюмировал председатель ОГА.
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