Авиаудары по Нежину и Чернигову

10:17 30 марта Киев, Украина

Российские захватчики всю ночь обстреливали Чернигов , а также атаковал Нежин , в частности из авиации.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



«Уменьшение активности» на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь готовил по Чернигову», – заявил он.



По словам Чауса, снова уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов.



«На самом деле всю ночь враг гнал по Чернигову. Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они на сегодня есть», – резюмировал председатель ОГА.