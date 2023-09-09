Авиаудар по Одрадокаменке: трое погибших и пятеро раненых

14:53 08 сентября Киев, Украина

В селе Одрадокаменка Херсонской области в результате авиаудара российских войск погибли трое гражданских лиц, еще пятеро получили ранения.



Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.



По его словам, погибли две женщины и один мужчина. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, в том числе один ребенок.



Клименко отметил, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры.