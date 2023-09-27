Авиаудар по Бериславу: захватчики сбросили авиабомбы на жилые дома

Вновь враг атаковал авиабомбами город Берислав в Херсонской области, как сообщили в Херсонской областной администрации.
По данным официального сообщения, российские захватчики сбросили четыре управляемых авиабомбы на жилые дома, повредив также здание больницы и хозяйственные постройки в результате обстрела.
По счастью, не было жертв.
По данным официального сообщения, российские захватчики сбросили четыре управляемых авиабомбы на жилые дома, повредив также здание больницы и хозяйственные постройки в результате обстрела.
По счастью, не было жертв.
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