Авиаудар по Бериславу: захватчики сбросили авиабомбы на жилые дома

11:52 27 сентября Киев, Украина

Вновь враг атаковал авиабомбами город Берислав в Херсонской области, как сообщили в Херсонской областной администрации.

По данным официального сообщения, российские захватчики сбросили четыре управляемых авиабомбы на жилые дома, повредив также здание больницы и хозяйственные постройки в результате обстрела.

По счастью, не было жертв.