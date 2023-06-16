Авдеевка и Торецк подверглись обстрелу: ранены семь мирных жителей

18:42 15 июня Киев, Украина

15 июня в результате агрессии российских вооруженных сил, жилые районы Авдеевки и Торецка в Донецкой области были подвергнуты обстрелу, что привело к ранению семи мирных жителей.

Об этом стало известно из официального заявления пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, нападение на Авдеевку произошло примерно в 08:30, предположительно, с применением стрелковой артиллерии.

В результате инцидента пострадала пожилая пара, 74-летняя женщина и 79-летний мужчина, которые получили ранения от минно-взрывных снарядов.

В 10:50 оккупанты совершили авиационный удар по центру поселка Северное, недалеко от Торецка. По предварительным данным, вражеский самолет сбросил ФАБ-250, в результате чего пятеро мирных жителей получили осколочные ранения и контузии.
 
"В момент атаки люди находились дома и около подъездов. Пострадали восемь многоквартирных жилых домов и административное здание. В настоящее время полиция и спасательные службы работают в поселке Северное", - отметили прокуроры.
 
Были возбуждены уголовные дела по фактам нарушения законов и норм военного времени (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).