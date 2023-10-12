Авария во Львове: затоплен проспект Свободы

Сегодня, 12 октября, в Львове произошел прорыв конструкции на водопроводной сети, что привело к затоплению проспекта Свободы.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
На данный момент на месте происшествия проводятся аварийные работы по устранению утечки воды. В связи с этим временно пришлось отключить подачу воды в центре города, и также могут возникнуть временные осложнения для движения транспорта в этой части дороги.
Планируется, что завершение работ и восстановление водоснабжения будет осуществлено до 17:00. Органы городского управления также предприняли меры, чтобы обеспечить доступ к воде для горожан, включая использование водовозов.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
На данный момент на месте происшествия проводятся аварийные работы по устранению утечки воды. В связи с этим временно пришлось отключить подачу воды в центре города, и также могут возникнуть временные осложнения для движения транспорта в этой части дороги.
Планируется, что завершение работ и восстановление водоснабжения будет осуществлено до 17:00. Органы городского управления также предприняли меры, чтобы обеспечить доступ к воде для горожан, включая использование водовозов.
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