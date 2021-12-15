Авария: под Липецком сгорел автобус из Донецка

На территории России произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и газели в результате столкновения автобус загорелся. Автобус следовал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, в момент столкновения в салоне находилось 39 человек.
Сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Авария произошла на генеральной трассе Дон. По предварительной информации спасателей в автобусе находилось 39 человек, в том числе один ребенок. Пострадало пять человек, из них трое были госпитализированы в больницу с лёгкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались. Остальные пострадавшие были осмотрены бригадой скорой помощи на месте. Пассажиры автобуса будут размещены в гостиничном комплексе.
В результате ДТП пострадало пять человек, двое из них - водители - в тяжелом состоянии. Причины столкновения рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк – Санкт-Петербург с микроавтобусом "Газель" сейчас выясняются.
В результате ДТП пострадало пять человек, двое из них - водители - в тяжелом состоянии. Причины столкновения рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк – Санкт-Петербург с микроавтобусом "Газель" сейчас выясняются.
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