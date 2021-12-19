Авария под Киевом: две фуры столкнулись возле АЗС (ФОТО, ВИДЕО)

09:28 19 Ноябрь Киев, Украина

Стало известно, что в Бориспольском районе произошло столкновение двух грузовых автомобилей, дорожное происшествие привело к госпитализации одного мужчины. Об этом сообщают журналисты Надзвичайне.LIVE.

Со слов очевидцев грузовик, в котором перевозили сахар из Турции в направлении Харькова, подъезжал к АЗС. Недалеко стояла женщина и ловила попутный транспорт. По словам водителя фуры с сахаром, он решил подвезти женщину, но дальше ничего не помнит.

Фото: На АЗС в Бориспольском районе под Киевом столкнулись две фуры
 
Водитель фуры с сахаром на полной скорости влетает в стоящий грузовик с углем, который в это время заправлялся на АЗС. От удара фура с углем отскакивает в бензоколонку, где в это время находился ее водитель.
 
 
 

Со сплющенной кабиной фура с сахаром остановилась в 50 метрах, у нее сразу же начинает гореть кузов. Сам водитель не пострадал. А второму дальнобойщику повезло меньше, — после удара он оказался под задними колесами. С открытыми переломами конечностей его забрала скорая. 

Второй водитель, участник ДТП, от госпитализации отказался, поскольку сам он получил лишь незначительные ушибы.

На месте происшетсвия работает полиция.