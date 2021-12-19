Авария под Киевом: две фуры столкнулись возле АЗС (ФОТО, ВИДЕО)

Стало известно, что в Бориспольском районе произошло столкновение двух грузовых автомобилей, дорожное происшествие привело к госпитализации одного мужчины. Об этом сообщают журналисты Надзвичайне.LIVE.
Со слов очевидцев грузовик, в котором перевозили сахар из Турции в направлении Харькова, подъезжал к АЗС. Недалеко стояла женщина и ловила попутный транспорт. По словам водителя фуры с сахаром, он решил подвезти женщину, но дальше ничего не помнит.
Со сплющенной кабиной фура с сахаром остановилась в 50 метрах, у нее сразу же начинает гореть кузов. Сам водитель не пострадал. А второму дальнобойщику повезло меньше, — после удара он оказался под задними колесами. С открытыми переломами конечностей его забрала скорая.
Второй водитель, участник ДТП, от госпитализации отказался, поскольку сам он получил лишь незначительные ушибы.
На месте происшетсвия работает полиция.
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