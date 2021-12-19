Авария под Киевом: две фуры столкнулись возле АЗС (ФОТО, ВИДЕО)

Стало известно, что в Бориспольском районе произошло столкновение двух грузовых автомобилей, дорожное происшествие привело к госпитализации одного мужчины. Об этом сообщают журналисты Надзвичайне.LIVE.

Со слов очевидцев грузовик, в котором перевозили сахар из Турции в направлении Харькова, подъезжал к АЗС. Недалеко стояла женщина и ловила попутный транспорт. По словам водителя фуры с сахаром, он решил подвезти женщину, но дальше ничего не помнит.