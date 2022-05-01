Авария на переезде: Укрзализныця предупредила о задержке поездов

07:50 30 июля Киев, Украина

Поезда, следующие в направлении Харьков — Киев — Харьков, сегодня будут курсировать с некоторым опозданием.

Об этом рассказали в пресс-центре Укрзализныци.

Уточняется, что авария произошла на железнодорожном переезде вблизи станции Решетиловка.



"Событие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении.



Как сообщили в пресс-службе компании, задерживаются следующие поезда:



№ 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);

№ 126 Киев — Константиновка (2 часа 20 минут);

№ 17 Харьков — Ужгород (1 час 40 минут);

№ 138 Хмельницкий — Лисичанск (1 час 30 минут);

№ 10 Мариуполь — Киев (1 час 40 минут);

№ 11 Новоалексеевка — Киев (1 час 15 минут);

№ 41 Днепр — Трускавец (1 час 10 минут).