Авария на переезде: Укрзализныця предупредила о задержке поездов

Поезда, следующие в направлении Харьков — Киев — Харьков, сегодня будут курсировать с некоторым опозданием.
Об этом рассказали в пресс-центре Укрзализныци.
Уточняется, что авария произошла на железнодорожном переезде вблизи станции Решетиловка.
"Событие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе компании, задерживаются следующие поезда:
№ 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
№ 126 Киев — Константиновка (2 часа 20 минут);
№ 17 Харьков — Ужгород (1 час 40 минут);
№ 138 Хмельницкий — Лисичанск (1 час 30 минут);
№ 10 Мариуполь — Киев (1 час 40 минут);
№ 11 Новоалексеевка — Киев (1 час 15 минут);
№ 41 Днепр — Трускавец (1 час 10 минут).
"Событие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе компании, задерживаются следующие поезда:
№ 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
№ 126 Киев — Константиновка (2 часа 20 минут);
№ 17 Харьков — Ужгород (1 час 40 минут);
№ 138 Хмельницкий — Лисичанск (1 час 30 минут);
№ 10 Мариуполь — Киев (1 час 40 минут);
№ 11 Новоалексеевка — Киев (1 час 15 минут);
№ 41 Днепр — Трускавец (1 час 10 минут).
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