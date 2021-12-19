Авария на дороге: в Запорожье, 19 ноября, маршрутка влетела в грузовой тягач (ФОТО)

В Запорожье, 19 ноября, в 6:00 утра на Южном шоссе произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате столкновения 6 человек были доставлены в больницу с травмами разной степени.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Запорожье.

На месте происшествия были привлечены спасательная служба ГУ ГСЧС в городе Запорожье, следственно-оперативная группа полиции, а также патрульные полиции и экстренная медицинская помощь.

На месте аварии сотрудники полиции установили, что микроавтобус "Mercedes Sprinter" двигался в направлении села Владимирское. В маршрутке находились 8 граждан, пассажиры микроавтобуса.