Авария на дороге: в Запорожье, 19 ноября, маршрутка влетела в грузовой тягач (ФОТО)

В Запорожье, 19 ноября, в 6:00 утра на Южном шоссе произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате столкновения 6 человек были доставлены в больницу с травмами разной степени.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Запорожье.
На месте происшествия были привлечены спасательная служба ГУ ГСЧС в городе Запорожье, следственно-оперативная группа полиции, а также патрульные полиции и экстренная медицинская помощь.
На месте аварии сотрудники полиции установили, что микроавтобус "Mercedes Sprinter" двигался в направлении села Владимирское. В маршрутке находились 8 граждан, пассажиры микроавтобуса.
Впереди микроавтобуса на безопасном расстоянии сделал остановку и припарковался грузовой тягач Renault. Водитель маршрутки, мужчина 1988 года рождения, не смог сориентироваться на дороге и не предпринял безопасных мер для объезда стоящего впереди грузового транспорта. В результате произошло столкновение передней части микроавтобуса с задней частью полуприцепа грузового автомобиля.
В столкновении пострадали 5 человек, которые находились в маршрутке и сам водитель. Их забрали в отделение больницы для оказания медицинской помощи.
Полиция устанавливает обстоятельства данного ДТП, а также обращается к свидетелям дорожного происшествия посодействовать следствию и предоставить любую информацию.
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